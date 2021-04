Séville - Ivan Rakitic s'attend à ce que Jules Koundé soit très courtisé cet été

Le milieu de terrain du FC Séville sait que son jeune partenaire est bourré de qualités et que le club espagnol aura beaucoup de mal à le conserver.

Depuis ses débuts à Bordeaux, Jules Koundé ne cesse d'impressionner. Désormais au FC Séville, le jeune défenseur français est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération à son poste. Son coéquipier Ivan Rakitic s'attend à ce qu'il suscite l'intérêt des plus grands clubs du monde cet été.

Ces derniers mois, les rivaux de Manchester City et United ont été fortement liés à une éventuelle arrivée du Français, mais les approches des pensionnaires de l'Etihad ont été repoussées par le FC Séville. L'international croate s'attend à ce que d'autres offres arrivent, et comprend l'envie de Jules Kounde de viser plus haut.

La concurrence s'annonce très rude cet été

"Un garçon comme Kounde, à son âge, s'il reçoit une offre de l'un des plus grands clubs du monde, il faut comprendre l'enfant et sa situation", a déclaré l'ancienne star du FC Barcelone, revenue à Séville en 2020. La concurrence s'annonce rude, alors que le contrat du Français comporte une clause de libération qu'il suffit de déclencher.

Séville a admis avoir reçu une offre "magnifique" de Manchester City en 2020, mais a pu la repousser. Le principal intéressé s'était entendu avec les Anglais, mais avait accepté avec jouer de rester en Espagne pour y poursuivre son développement. Quelques mois plus tard, Pep Guardiola est toujours très intéressé pour le faire venir, tandis que Manchester United est également à la recherche d'une autre option fiable en défense central, désirant un joueur de talent aux côtés du capitaine du club Harry Maguire.

Régulièrement appelé avec l'Equipe de France Espoirs, Jules Koundé a une carte à jouer avec les A, Didier Deschamps appréciant particulièrement son profil. Si la concurrence est rude à ce poste chez les Bleus, rejoindre un cador européen permettrait à coup sûr à l'ancien bordelais d'augmenter ses chances de venir la bousculer.