Seville, Ben Yedder botte en touche pour son futur

Buteur face à Andorre, l'attaquant des Bleus et de Séville a préféré ne pas en dire plus sur son avenir.

Wissam Ben Yedder a connu une belle soirée ce mardi face à Andorre. Buteur, l'attaquant du a confirmé sa belle saison en Andalousie et a ouvert son compteur but en équipe de . L'ancien de a marqué des points et va désormais tout faire pour être régulièrement appelé avec les Bleus. Mais il était également attendu au tournant après la rencontre afin d'évoquer son avenir, lui qui avait laissé entendre qu'il aimerait rejoindre un des meilleurs clubs européens bientôt.

En zone mixte, Wissam Ben Yedder a été invité à se positionner pour son avenir, mais ce dernier a botté en touche : "Je n’en sais pas plus que vous. On m’a déjà posé la question. Je ne manquerai pas de respect à mon club. Est-ce que j'ai envie de rester au FC Séville ? Encore une fois, il ne s’est rien passé. On ne peut pas en parler. Je ne sais pas ce qu’il va se passer. Une chose est sûre, je ne peux pas me prononcer maintenant. C’est difficile".

"Un rêve d'enfant"

Pour rappel, en conférence de presse, il a manifesté ses envies d'ailleurs : "Je rêve de jouer à haut niveau, dans les plus grands clubs du monde et d’être à côté de joueurs de classe internationale. Histoire de voir jusqu’où je peux aller en termes de niveau. Je ne suis pas plus préoccupé que ça par mon avenir. Je vais faire le point après l’équipe de France, mais ce sera aussi à Séville de décider. Oui c’est le bon timing comme on dit. Je le ressens également. Mais je ne peux pas manquer de respect au club. Quel que soit le choix final, je serai bien".

L'attaquant du FC Séville est fier d'avoir ouvert son compteur but avec l'équipe de France et a raconté comment il a appris sa titularisation : "C’est toujours une sensation énorme. Je me souviendrai toujours de ce premier but, c’est une certitude. Maintenant, je suis très content, très satisfait. C’est un rêve d’enfant. Depuis tout petit, j’attendais de marquer ce premier but. Ça s’est réalisé. Encore une fois, je vais en profiter, de cette soirée, de ce premier but".

"Je l’ai appris juste avant le match. Le coach est venu me voir en me disant que Kingsley n’était pas sûr de démarrer. Ce n’est pas facile, à une heure (du coup d’envoi). Mais j’ai réussi à me concentrer. J'ai réussi à faire en sorte de faire ce qu'il faut pour mon premier match et je suis satisfait du résultat. C'est pas toujours facile de jouer sur un terrain comme cela, mais on devait se rattraper du match de la . J'essaye de profiter un maximum", a ajouté l'attaquant des Bleus.