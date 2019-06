Séville - Ben Yedder : "Je rêve de jouer dans les plus grands clubs du monde"

L'attaquant de Séville, appelé en équipe de France, a confié qu'il rêvait de rejoindre un grand club, alors que plusieurs rumeurs l'envoient au Barça.

Et si l'heure était venue pour Wissam Ben Yedder de franchir un nouveau palier ? Dans une interview accordée au Parisien, l'attaquant du a confié que cet été pourrait être le bon moment pour rejoindre un club plus huppé. Certaines rumeurs parlent d'un intérêt de Barcelone, à la recherche d'une doublure pour Luis Suarez.

"Je rêve de jouer à haut niveau, dans les plus grands clubs du monde et d’être à côté de joueurs de classe internationale, a ainsi déclaré le joueur formé à et qui a rejoint Séville en 2016. Histoire de voir jusqu’où je peux aller en termes de niveau. Je ne suis pas plus préoccupé que ça par mon avenir. Je vais faire le point après l’équipe de , mais ce sera aussi à Séville de décider."

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer les deux matches éliminatoires de l' du mois de juin contre la et Andorre, WBY pense que le moment est venu de franchir un cap, lui qui fêtera ses 29 ans cet été. "Oui c’est le bon timing comme on dit. Je le ressens également. Mais je ne peux pas manquer de respect au club. Quel que soit le choix final, je serai bien."

Ben Yedder a connu sa meilleure saison depuis son arrivée en cette année. Il a en effet inscrit 18 buts et délivré 9 passes décisives avec le club andalou ; des statistiques auxquelles s'ajoutent ses 10 réalisations sur la scène européenne avec un club éliminé dès les huitièmes de finale par le Slavia Prague.