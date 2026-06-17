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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Seulement 16 heures après l’exploit de Messi, Cristiano Ronaldo a égalé son record historique

C. Ronaldo
L. Messi
Portugal vs RD Congo
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É.-U.

Le Portugais Don a ouvert son Mondial par une performance de marque.

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a égalé ce mercredi le record historique de Lionel Messi en disputant son sixième Mondial.

Titularisé ce mercredi soir contre la République démocratique du Congo en Coupe du monde 2026, Ronaldo est devenu le deuxième joueur de l’histoire à prendre part à six phases finales distinctes, après celles de 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Messi avait été le premier à accomplir cet exploit il y a 16 heures, en disputant le match contre l’Algérie tôt ce matin dans le cadre du groupe 10 de l’édition en cours, après avoir déjà pris part aux cinq éditions précédentes.

Le match Portugal-République démocratique du Congo se tient au stade NRG lors de la première journée du groupe 11.

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa pourrait à son tour intégrer ce club très fermé s’il prend part au match contre la Corée du Sud, programmé vendredi prochain.

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Ronaldo peut toutefois s’offrir un autre record : devenir le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes, une performance à sa portée si il inscrit au moins un but ce mercredi, lui qui a déjà frappé lors des cinq éditions précédentes.

Messi, qui a égalé ce record en marquant lors de cinq éditions grâce à trois triplés face à l’Algérie, avait déjà fait trembler les filets en 2006, 2014, 2018 et 2022 avant de poursuivre sa série lors du tournoi en cours.

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