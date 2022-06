Ses propos, ses excuses, la réaction du média… Tout sur la sortie controversée de Florian Thauvin

Florian Thauvin s’est attiré les foudres des supporters marseillais vendredi soir. Découvrez pourquoi.

Depuis vendredi soir, Florian Thauvin se trouve au cœur d’une polémique dont il se serait bien passé. L’ailier français champion du monde a donné une interview à RMC Sport lors de l’émission Rothen s’enflamme et l’une de ses déclarations n’a guère été du goût des supporters de l’OM, son ancien club, et même les habitants de la cité phocéenne.

Quels ont été les propos de Thauvin qui ont créé la controverse

Interrogé sur les raisons de son départ de Marseille, où il était en fin de contrat, pour le Mexique, le milieu offensif a été invité à s'exprimer sur le contexte marseillais, alors qu'il pensait être hors antenne.

« C'est vrai que quand j'ai eu la proposition de prolongation de l'OM, ils ont fait un effort de dingue, ils m'ont fait un contrat de fou, Longoria et Sampaoli, ils ont tout fait, a-t-il déclaré. Mais je me suis dit : "Mon fils, il a deux ans, ce n'est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille comme ça." Et même moi et ma femme, on n'en pouvait plus". Tels ont été les propos qui ont suscité la colère des supporters olympiens. Thauvin en a alors pris pour son grade.

Les propos du joueur étaient une réponse à une question du journaliste de RMC Jean-Louis Tourre : « En vrai, tu ne t'imaginais pas l'élever à Marseille ? Au milieu des dingos et tout non ? » Le journaliste a ensuite rappelé, sur les réseaux sociaux, que cette discussion n'avait pas vocation à être diffusée et a regretté l'emploi du terme « dingos ».

Comment a-t-il réagi à sa maladresse ?

Florian Thauvin a réagi tard dans la soirée de vendredi à travers une vidéo qu’il a publié sur les réseaux sociaux. Il s’est excusé pour les propos qu’il a eus et a incriminé le média pour avoir rendu publique des propos qui étaient tenus hors antenne.

« Salut à tous, un message vidéo pour réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui (hier) sur RMC notamment la diffusion d'une conversation privée. Je suis vraiment déçu, dégoûté, je le vis comme une trahison car on ne dévoile pas une conversation privée publiquement. Mais je ne vais pas leur accorder plus d'importance et parler plus longtemps de ça. Ce qui est important pour moi c'est de revenir sur le sujet et sur les propos qu'a tenu le journaliste que je n'adhère pas du tout, qui sont inadmissibles. J'ai commis une erreur parce que je n'ai pas réagi. J'aurais dû réagir de suite et nous défendre. Je n'aurais pas dû laisser passer ça et pour ça je présente toutes mes excuses à tous les Marseillais. Pour ce qui en est du reste et pour bien éclaircir la situation, j'étais simplement en train d'expliquer que j'avais fait le tour à Marseille, que j'avais besoin d'un changement dans ma vie, que ça soit professionnel ou de ma vie privée et que j'étais fier et content de pouvoir offrir l'opportunité à mon fils de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et le fait qu'il puisse apprendre plusieurs langues. Donc voilà tout simplement ce que j'ai dit. Pour ce qui en est du reste, mon attachement à Marseille, je l'ai démontré, prouvé par le passé. Tout le monde connaît mon attachement donc ça même pas besoin de revenir là-dessus. Je serai toujours fier, je n'oublierai jamais d'où je viens, je n'oublierai jamais l'OM, j'en serai toujours fier et je porterai toujours haut et fort les couleurs du club. Allez l'OM et vive Marseille ».

Quelle a été la position de RMC Sport ?

Le média n’a pas réagi à cette affaire, ni même traité l’information des excuses formulées par l’ancien Bastiais sur son site d'actualité.

Jean-Louis Tourre, le journaliste incriminé, a en revanche réagi et posté un message d'excuses au nom de tout le groupe, tout en déclarant regretter les propos formulés. Et c'était avant même que Thauvin ne prenne la parole pour son rétropédalage. "Sur les propos à la fin de l'interview de Thauvin. Ce n'était bien sûr pas destiné à être diffusé. Maintenant que c'est le cas, je regrette le mot "dingos" pour qualifier les Marseillais. Une familiarité pour désigner le contexte particulier que l'ont doit gérer quand on joue à l'OM", a-t-il écrit sur Twitter.

Sur les propos à la fin de l'itv de Thauvin. Ce n'était bien sûr pas destiné à être diffusé. Maintenant que c'est le cas, je regrette le mot "dingos" pour qualifier les Marseillais. Une familiarité pour désigner le contexte particulier que l'ont doit gérer quand on joue à l'OM. — Jean-Louis Tourre (@jltourre) June 24, 2022

A noter qu'il y a aussi eu une réaction de la part de Benoit Payant, le maire de Marseille, avec une déclaration provocatrice contre le média.

Bonsoir @RMCsport pour info : l’OM est le plus grand club français, Marseille sa plus belle ville et les Marseillais son peuple le plus incroyable. Bonne soirée. #TeamOM — Benoît Payan (@BenoitPayan) June 24, 2022

Quel est le bilan de Thauvin avec Marseille ?

Florian Thauvin a évolué pendant neuf saisons à Marseille. C’était entre 2013 et 2021. Un long séjour entrecoupé par un passage de six mois du côté de Newcastle United. Arrivé au club après un bras de fer avec le LOSC, le champion du monde 2018 a su progressivement devenir l’un des joueurs clés de cette formation. Sa campagne la plus aboutie a été celle de 2017/2018. Il avait alors marqué 26 buts et offert 18 passes décisives. Il avait confirmé l’année d’après, avant de s’éteindre petit à petit. La rivalité avec Dimitri Payet l’a aussi quelque peu pénalisé, de même que la grave blessure subie en 2019/2020. Au final, il a porté les couleurs de l’OM à 210 reprises et marqué 72 buts.

Où évolue Thauvin aujourd’hui ?

Actuellement, Thauvin porte les couleurs de l’équipe mexicaine d’UANL Tigres. Il y a rejoint son ancien coéquipier André-Pierre Gignac. Au sein de l’équipe aztèque, il a connu une adaptation difficile, due notamment à des soucis physiques récurrents. Alors qu’il est au club depuis 2021, il n’a pour l’instant inscrit que 3 buts avec les Tigres.