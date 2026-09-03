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ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Serie A, relégation : Monza déjà « condamné » selon les cotes, la Fiorentina déçoit mais ne risque rien pour les bookmakers

Après deux journées de Serie A, Monza semble déjà « condamné » à un retour immédiat en Serie B, tandis que la Fiorentina, malgré son effondrement également à domicile, n’est pas menacée de relégation. C’est le verdict des analystes des paris de Better, qui voient les hommes d’Ivan Juric en pole pour la descente, à 1,30 ; à l’inverse, comme dit, la Fiorentina de Fabio Grosso, malgré les sept buts encaissés lors des deux premiers matches, bénéficie encore de la confiance des experts de Snai, qui proposent la Fiorentina en Serie B à 66,00. Parmi les équipes les plus en danger figurent en effet Frosinone, coté à 1,60, et Lecce, à 1,75. Venezia est, lui, à 2,15, après avoir fait bonne impression contre le Milan, et se situe au niveau de Parme, coté à 2,35. On monte encore avec Cagliari, proposé à 4,00, et Genoa, à 4,50.

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