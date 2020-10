Serie A - Le ministre des Sports invite à la prudence et tacle Cristiano Ronaldo

Vincenzo Spadafora a prévenu : pas sûr que la Serie A puisse aller à son terme dans un tel contexte sanitaire. Il a aussi pointé du doigt Ronaldo.

Longtemps épargnée par la remontée des cas de Covid-19, l' est de nouveau durement touchée par la pandémie. Après avoir été frappée de plein fouet en début d'année, l'Italie doit de nouveau s'adapter et tenter de limiter les contaminations. Malheureusement, plusieurs joueurs se sont révélés positifs en ces dernières semaines. On pense notamment aux joueurs du , club le plus touché, mais aussi à Cristiano Ronaldo, la star de la . Un contexte particulier, qui suscite des inquiétudes.

"Je ne sais pas s'il sera possible d'aller jusqu'au bout"

En effet, des doutes subsistent même quant à la poursuite du championnat. C'est le ministre des Sports Vincenzo Spadafora lui-même qui l'a déclaré. Interviewé par LA7, ce dernier est revenu sur les dossiers chauds du moment en Italie, affichant son inquiétude. "Je ne suis pas un grand expert du football et je ne l'ai pas caché, mais cela m'a donné une autonomie de pensée. La est un monde en soi et est une industrie très importante dans le pays, mais le football de base est également extrêmement important. Je ne sais pas s'il sera possible d'aller jusqu'au bout, nous n'avons aucune certitude. La Serie A doit penser à un plan B et un plan C dès maintenant", a-t-il prévenu, honnête.

Surtout, le ministre des Sports est monté au créneau pour remobiliser les différents acteurs, et notamment Cristiano Ronaldo, pointé du doigt. "Ces grands champions se sentent avant tout, ils doivent être un exemple. Lorsqu'il est allé en équipe nationale il a violé le protocole, un dossier a été ouvert au parquet de Turin, après le rapport de l'ASL, un dossier sportif sera ouvert. Le président Agnelli était-il également en colère? Je dirais aux présidents de regarder à l'intérieur de leurs clubs pour protéger l'industrie du football", a-t-il confié. En Italie comme ailleurs, il n'est guère étonnant de voir que les discours sont de plus en plus strictes, tant la crise sanitaire est de nouveau dans toutes les têtes...