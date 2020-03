Serie A - Juventus-Inter sera joué le 8 mars

Les rencontres reportées de la 26e journée de Serie A seront disputées ce week-end, tandis que la 27 journée est repoussée.

La continue de s'adapter face à l'épidémie de coronavirus qui touche l' depuis maintenant plusieurs semaines. Alors que plusieurs rencontres des 25e et 26e journées ont déjà été reportées, un calendrier a été établi pour rattraper les rencontres. Pour rappel, tous les matches seront joués à huis-clos jusqu'au 3 avril.

Prévue ce week-end, la 27e journée a été repoussée et une journée sera disputée en milieu de semaine au mois de mai pour permettre aux cinq rencontres de la 26e journée reportées de se tenir dimanche et lundi, avec en premier lieu le choc entre la et l' .

Trois des quatre rencontres reportées lors de la 25e journée - il y a deux semaines - seront jouées le 18 mars : - , Vérone- et - , tandis que la rencontre Inter- - la dernière à ne pas avoir encore de date fixée - sera jouée à la première date disponible en fonction du parcours des hommes d'Antonio Conte en Europa League et en .

Le programme du week-end en

Dimanche 8 mars : Parme- (12h30) ; Milan- et Sampdoria-Hellas Vérone (15h) ; Juventus-Inter (20h45)

Lundi 9 mars : Sassuolo-Brescia (18h30)