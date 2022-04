Serie A : José Mourinho va supporter l'Inter Milan

José Mourinho a soutenu l'Inter pour qu'il remporte à nouveau la Serie A cette saison. L'Inter est revenu en tête du classement de la Serie A après avoir battu la Roma 3-1 à San Siro samedi, grâce à des buts de Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez.

L'Inter était tout simplement au-dessus

Mourinho n'a pas cherché d'excuses pour la défaite et a exprimé sa conviction que les Nerazzurri sont toujours la meilleure équipe de Serie A. Le patron de la Roma était fier de ses joueurs qui ont fait preuve de "courage" contre les champions et a estimé que leur performance leur aurait permis de prendre trois points contre la plupart des autres adversaires. "L'Inter est l'Inter, c'est la meilleure équipe de Serie A avec des joueurs excellents dans tous les domaines, mais avec tout le respect que je vous dois, il y a beaucoup d'"animaux" dans leur équipe - dans le bon sens du terme !", a-t-il confié à DAZN.

"Nous devions être parfaits aujourd'hui et nous ne l'avons pas été. Nous avons bien fait, mais nous n'avons pas été parfaits. Il y a eu un manque de concentration et de confiance pendant environ 10-15 minutes avant la pause. En deuxième mi-temps, nous avons encaissé un but sur un coup de pied arrêté que mes joueurs savaient parfaitement comment défendre, car nous en avions beaucoup parlé. Nous avons eu le courage de jouer et de continuer. Je préfère perdre contre une équipe plus forte que nous. Si nous avions affronté une équipe de milieu de tableau aujourd'hui, nous aurions certainement gagné", a-t-il ajouté, lucide.

Mourinho, de coach à supporter

Les supporters de l'Inter ont chanté le nom de Mourinho en seconde période du match en reconnaissance de son triplé en tant que manager du club en 2009-10. Le Portugais a été touché par cet hommage et espère que son ancien club remportera le Scudetto devant l'AC Milan. "J'aime l'Inter, l'Inter m'aime, mais je veux gagner tous les matches", a ajouté Mourinho. Évidemment, je peux dire maintenant que nous n'avons plus à jouer contre l'Inter, Milan, la Roma ou Naples, donc maintenant je peux dire que j'aimerais que l'Inter remporte le Scudetto". Pour l'heure, les Intéristes semblent bien partis pour finir en tête.