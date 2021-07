La Serie A interdit les maillots de couleur verte !

Incroyable ! Les équipes de Serie A ne pourront plus porter un maillot vert à partir de 2022. Explications.

C'est une drôle de nouvelle qui vient de nous parvenir de l'autre côté des Alpes. Le très sérieux site internet Calcio e Finanza a pris le temps de lire en intégralité le règlement de la Serie A pour la saison 2021-2022 et un nouveau point y a été ajouté, et il laisse perplexe.

Dans l'article 2 consacré aux couleurs des équipes, on peut lire qu'à partie de la saison 2022-2023, la couleur verte sera interdite sur les maillots portés par les joueurs de champ (les gardiens pourront encore jouer en vert).

La règle est déjà écrite dans le règlement de cette saison afin que les clubs de Serie A puissent s'y préparer en conséquence. En effet, de nombreuses équipes ont l'habitude de présenter leurs futurs maillots lors de la dernière journée du championnat.

Mais alors pourquoi la Serie A fait-elle cela ? La raison est télévisuelle : éviter une gêne pour les téléspectateurs car toutes les pelouses de Serie A sont en herbe, et l'herbe, c'est vert.

On croit rêver et on pense fort à Sassuolo dont le maillot est vert et noir…



Le règlement précise par ailleurs que si un maillot comporte trois couleurs, l'une des trois devra obligatoirement être majoritaire sur le maillot, le short et les chaussettes !