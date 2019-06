Série A : Des négociations pour la vente de la Fiorentina ont démarré

Les propriétaires de la Fiorentina, qui a échappé à la relégation en Série B, ont annoncé ce samedi que le club devrait être vendu.

Comme l'annonçaient les médias italiens, la se rapproche de plus en plus d'un nouveau propriétaire : le président italo-américain, Rocco Commisso, déjà propriétaire des New York Cosmos.

Un processus de vente en cours

Un conseil d'administration extraordinaire s'est tenu ce samedi matin dans lequel une négociation pour la vente de La Viola a été discutée. Une confirmation officielle du club a confirmé cela peu de temps après.

"Au cours de la réunion du conseil d'administration, la famille Della Valle a annoncé l'existence d'un processus en cours de réalisation visant à vendre le club. Ce processus pourrait permettre à la Fiorentina une nouvelle structure dans les semaines qui viennent. Après avoir pris connaissance de ces faits, le Conseil, dans son intégralité, a décidé de démissionner" a déclaré le club dans un communiqué.

Rappelons que le potentiel acheteur, Rocco Commisso, serait prêt à payer 150 millions de dollars (134 millions d'euros) pour le rachat de la Fiorentina, d'après le New York Times.