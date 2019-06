José Antonio Reyes est décédé dans un accident de voiture

L'ancien joueur du FC Séville et d'Arsenal notamment, José Antonio Reyes, est décédé suite à un accident de voiture. Il avait 35 ans.

Ce samedi 1 Juin, José Antonio Reyes est décédé suite à un accident de voiture, comme l'a confirmé le .

L'Espagnol (35 ans) a aussi joué pour entre 2004 et 2007. Reyes a notamment évolué sous les couleurs de l' et du .



Plus récemment, il jouait pour Extremadura UD, en seconde division.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 juin 2019

Confirmant cette tragique nouvelle, Séville a tweeté samedi: "Nous ne pouvions pas offrir une pire nouvelle. Notre cher membre, José Antonio Reyes, est décédé des suites d'un accident de la route. Repose en paix."