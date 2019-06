Série A - AS Rome : Steven Nzonzi ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement

Le Champion du Monde ne se serait pas présenté à la reprise de l'entraînement de l'AS Rome cette semaine. Un transfert vers l'OL est envisagé.

La nouvelle saison de l' semble plutôt compliquée. Après le séisme déclenché en interne et avec les supporters suite au départ de Francesco Totti, le club romain doit également s’occuper du cas de Steven Nzonzi. Désireux de partir, le milieu de terrain français ne se serait pas présenté lors de la reprise de l'entraînement.

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'ex-milieu de terrain sévillan ne se serait pas non plus présenté aux examens médicaux de son club. Une amende lui serait infligée, mais le joueur voudrait quitter les Giallorossi pour revenir en .

L'Olympique Lyonnais cherche à renforcer son milieu de terrain et serait en effet intéressé par le profil de Steven Nzonzi. Gianluca Petrachi, qui vient d'être nommé nouveau directeur sportif de Rome, est conscient de l’intérêt du club français mais n’a pour le moment pas reçu d’offre concrète pour son joueur.

Nzonzi a été acheté il y a un an à Séville pour un peu moins de 30 M€ et l'AS Roma ne souhaite pas le vendre en dessous de 25 M€ pour éviter de subir une lourde perte en capital. La solution la plus viable à ce jour semble être celle d'un prêt avec option d'achat lié.