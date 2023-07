Sergio Rico s'exprime pour la première fois depuis son accident

Pour la première fois depuis son accident de cheval, Sergio Rico s'est exprimé sur son état de santé.

L'inquiétude commence peu à peu à s'estomper autour de Sergio Rico. Fin mai, le gardien du Paris Saint-Germain a été victime d'un terrible accident de cheval, l'obligeant à être plongé dans un coma pendant 19 jours. En début de semaine, le portier espagnol est sorti des soins intensifs et la date de sa sorite d'hôpital annoncé à dans deux semaines. De quoi retrouver le sourire.

Sergio Rico s'exprime

Ce dimanche, le joueur de 29 ans s'est exprimé pour la première fois au sujet de cet accident et de son état de santé. Dans une story postée sur son compte Instagram, il a tenu à remercier les personnes qui l'ont soutenu dans cette épreuve et a donné des nouvelles sur sa forme physique, lui qui a perdu plus de 20 kilos et 30% de sa masse musculaire. "Je tiens à remercier chacune des personnes qui m'ont montré et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue à travailler sur ma récupération qui s'améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux, encore une fois, merci à tous et j'espère vous voir bientôt", a-t-il publié.