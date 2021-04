Sergio Ramos vise un retour le 5 mai

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, espère être disponiblpour le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre Chelsea.

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, s'est remis du covid-19 et est retourné sur les terrains d'entraînement de Valdebebas alors qu'il cherchait à retrouver sa pleine forme après une blessure au mollet qui a fait manquer au défenseur les six derniers matchs de l'équipe de Zinedine Zidane.

Sergio Ramos va revenir booster le Real Madrid

Ramos a été frappé par des problèmes de blessure ces derniers temps, subissant d'abord une opération au genou, puis se déchirant un muscle en service international avec l'Espagne.

Cependant, Ramos est sur le point de revenir et a intensifié son programme d'entraînement à domicile et à Valdebebas sous l'œil vigilant des préparateurs physiques de Madrid alors qu'il cherche à revenir sur le terrain pour aider lors de la course au titre de Liga et en Ligue des champions.

Ramos prêt pour Osasuna et Chelsea ?

Selon différents médias ibériques, le Real Madrid et le capitaine du club ont fixé une date provisoire de retour: le 5 mai prochain, lorsque l’équipe de Zidane se rendra à Stamford Bridge pour affronter Chelsea lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre les deux géants.

Le plan de Madrid est de donner à Ramos du temps de jeu contre Osasuna en Liga avant le choc européen afin qu'il soit apte à commencer la rencontre face aux Blues à Londres.

Ramos a commencé à travailler avec le ballon à Valdebebas et si tout se passe comme prévu, il rejoindra l'entraînement de groupe vers la fin de la semaine prochaine.

Cependant, Zidane applique une politique de risque zéro avec les blessures et ne précipitera pas son capitaine jusqu'à ce qu'il soit à 100%.