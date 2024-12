Sergio Ramos surprend encore : un club prestigieux recalé

À 38 ans, Sergio Ramos refuse de rejoindre un club emblématique. Une décision surprenante qui relance les questions sur son avenir.

Depuis son départ de Séville à la fin de la saison dernière, Sergio Ramos est toujours à la recherche d’un projet sportif qui lui convienne. Mais à 38 ans, le défenseur espagnol, légende du Real Madrid et ancien joueur du Paris Saint-Germain, a récemment surpris en déclinant une offre d’un club prestigieux : Boca Juniors.

Sergio Ramos rejette un projet séduisant

Le club argentin, véritable institution du football sud-américain, avait fait de Ramos une priorité. Juan Román Riquelme, président de Boca, et Fernando Gago, entraîneur et ancien coéquipier de Ramos au Real Madrid, ont personnellement tenté de le convaincre. Le projet incluait une participation au Mondial des clubs, un tournoi qui aurait permis à Ramos de briller à nouveau sur la scène internationale. Pourtant, malgré l’intérêt manifeste et les discussions avancées, le défenseur espagnol a décliné cette opportunité.

Cette décision s’inscrit dans une période d’incertitude pour Ramos. Alors que des rumeurs l’envoient régulièrement vers des destinations exotiques (Arabie Saoudite, Égypte), il semble privilégier un projet qui correspond à ses attentes sportives et personnelles. Ce refus de Boca montre que, malgré son âge, Ramos n’est pas prêt à accepter n’importe quel défi.

La retraite, encore loin ?

Malgré les spéculations, Ramos ne compte pas raccrocher les crampons. S’il se montre sélectif, c’est parce qu’il souhaite conclure sa carrière avec un projet qui reflète son immense parcours. En attendant, le défenseur espagnol garde le suspense intact sur sa prochaine destination.