Sergio Ramos, la grosse décision

L'ancien joueur du Real Madrid et du FC Séville, Sergio Ramos, devrait décider de son avenir avant la fin du mois de juillet, selon MD.

Ramos est un agent libre depuis que son contrat avec le Paris Saint-Germain n'a pas été renouvelé cet été, et il réfléchit à ses options depuis. On dit qu'il souhaitait retourner en Andalousie, mais cela n'a pas abouti en raison du manque d'intérêt du FC Séville.

Le club brésilien de Flamengo était également intéressé, mais Ramos ne veut pas aller au Brésil. Son avenir se situe soit en Arabie Saoudite, soit aux États-Unis en Major League Soccer.

À 37 ans, Ramos est sans doute au crépuscule de sa carrière. En Arabie saoudite, il gagnera sans doute bien plus que partout ailleurs et pourrait rejoindre son ancien coéquipier Karim Benzema. Il pourrait aussi choisir de suivre les anciennes légendes du FC Barcelone, Sergio Busquets et Lionel Messi, en Amérique, où le mode de vie est beaucoup plus confortable.