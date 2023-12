Sergio Ramos ferme encore des bouches

Le FC Séville n'a pas réussi à tirer quelque chose de son match reporté contre l'Atletico Madrid, mais Sergio Ramos a encore marqué.

Sergio Ramos a également retrouvé le chemin des filets en Liga, l'ex-star du Real Madrid s'élevant plus haut que tout le monde pour inscrire le troisième but.

Ramos, 37 ans, a toujours eu un but en lui, mais la distance qui le sépare des autres défenseurs centraux est stupéfiante à cet égard. Diario AS note que Ramos a inscrit 138 buts au cours de sa carrière, soit le plus grand nombre de buts de tous les défenseurs centraux du 21e siècle. Ses plus proches concurrents sont John Terry et Naldo, qui en ont tous deux 73.

Il y a de fortes chances qu'il les double avant la fin de sa carrière. Jiri Jarosik et Branislav Ivanovic (66), Daniel van Buyten (64) et Gerard Piqué (63) les suivent. Toutefois, l'écart est encore plus marqué dans les airs. Sur ce total de buts, Ramos en a marqué 70 de la tête, ce qui constitue également un record pour le 21e siècle. Aucun joueur n'en a autant et, avec 4 buts en 15 matches avec le FC Séville, il reste une menace.

Le vétéran défenseur central est arrivé avec beaucoup de doutes dans son ancien club, mais dans l'ensemble, ses performances ont été un point positif pour les Nervionenses au cours d'une saison plutôt sombre. Sous la houlette de Sanchez Flores, le FC Séville a démarré avec une défense à trois, et il semble que Ramos soit au cœur de ce dispositif.