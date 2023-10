Sergio Ramos fait une promesse au Real Madrid s'il marque

Ramos a passé 16 années riches en trophées à Los Blancos. Va-t-il célébrer s'il marque face aux Merengue

Depuis son retour à Séville, son club d'enfance, le mois dernier, Sergio Ramos vit son rêve de retour parmi les siens, qu'il avait quittés de manière controversée 18 ans auparavant pour rejoindre le Real Madrid.

Ramos a passé 16 années riches en trophées à Los Blancos. Lorsqu'il a été confirmé qu'il retournerait à Séville, les matchs entre les Nervionenses et le Real Madrid ont été immédiatement regardés par les spectateurs intéressés.

L'article continue ci-dessous

La première de ces rencontres aura lieu samedi au Ramon Sanchez-Pizjuan, et les regards seront tournés vers Ramos, surtout s'il devait marquer contre son ancien club. Le vice-président du FC Séville, José María del Nido Carrasco, a déclaré sur Radio MARCA (via MD) : "J'imagine qu'il ne fêtera pas son but.

"J'imagine qu'il ne le fêtera pas. Je ne lui ai pas demandé, mais j'imagine qu'il ne le fêtera pas. Bien qu'il soit originaire de Séville et qu'il ait grandi ici, ses deux maisons sont Séville et le Real Madrid".

Il serait très surprenant que Ramos fête son but samedi, même si le Real Madrid aura à cœur d'empêcher son ancien capitaine de marquer.