Sergio Padt fait son retour en Eredivisie

Sergio Padt est officiellement un joueur du FC Utrecht, comme l’a annoncé la direction du club vendredi sur son site internet. Le joueur de 36 ans, qui a récemment résilié son contrat avec le club bulgare de Ludogorets, s’est engagé à De Galgenwaard jusqu’à la mi-2028.

« Il y a 12,5 ans, je voulais déjà rejoindre le FC Utrecht. Finalement, cela ne s’est pas fait à l’époque, mais j’ai toujours gardé un bon sentiment vis-à-vis de ce club. Que cela devienne aujourd’hui réalité, tant d’années plus tard, me rend extrêmement heureux et fier », s’est réjoui Padt après la signature des contrats.

Padt a connu une période fructueuse à Ludogorets, puisqu’il y a remporté pas moins de quatre titres de champion. Le gardien expérimenté a quitté le club phare de Bulgarie avec 152 matches à son actif.

Le gardien a perdu sa place de titulaire et a alors décidé de quitter Ludogorets. « Les enfants n’en étaient pas non plus très heureux. Mais c’était mieux ainsi : quand le club veut se séparer de vous, le mieux est d’essayer de parvenir à un accord d’un commun accord. Sinon, on vous rend la vie difficile. C’est la première fois de ma carrière que cela se termine ainsi, avec une résiliation. Et soudain, vous vous retrouvez sans club », a-t-il confié cette semaine à RTV Noord.

La recrue du FC Utrecht a été formée à l’Ajax et a ensuite joué pour Go Ahead Eagles et La Gantoise. Ses années les plus réussies ont été celles passées au FC Groningue, avec comme point culminant absolu la conquête de la Coupe des Pays-Bas en 2015.

Padt a porté à cinq reprises le maillot des espoirs néerlandais et a fait partie à plusieurs reprises de la sélection de l’équipe des Pays-Bas. « Avec son expérience et ses qualités, il représente un renfort pour les postes de gardien du FC Utrecht, surtout après le départ de Michael Brouwer », peut-on lire dans le communiqué du FC Utrecht.

Vasilios Barkas est depuis un certain temps déjà le gardien numéro un à De Galgenwaard, ce qui promet à Padt une rude concurrence. La recrue fera probablement ses débuts dans le groupe dimanche, à l’occasion du déplacement chez l’Excelsior.