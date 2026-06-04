Selon l'Eindhovens Dagblad, Sergiño Dest pourrait lui aussi quitter le PSV pour un montant prédéfini, tout comme Mauro Júnior et Joey Veerman. Le champion des Pays-Bas en titre devrait ainsi percevoir plusieurs dizaines de millions d'euros cet été.

Selon le spécialiste des clubs Rik Elfrink, le montant exact n’est pas encore fixé, mais le PSV serait contraint de laisser partir le défenseur de 25 ans pour une offre comprise entre 23 et 25 millions d’euros.

« Si le joueur est séduit par le projet du club acheteur et qu’il veut partir, le PSV risque de se retrouver en position de faiblesse une partie de l’été et devra, in fine, accepter la vente », analyse le journaliste.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande du latéral s’élève à environ 18 millions d’euros, ce qui rend la fourchette évoquée plutôt cohérente.

Prêté par le FC Barcelone en 2023, puis définitivement recruté un an plus tard, le latéral reste lié au club catalan par une clause de pourcentage sur une éventuelle revente.

Le latéral droit a contribué aux trois titres consécutifs du club et, en 82 matchs officiels, a marqué quatre buts et délivré seize passes décisives.

Dest participera d’abord à la Coupe du monde avec les États-Unis ; il se trouve d’ailleurs depuis quelques temps déjà dans le pays de son père.