Sergi Roberto et Busquets vont eux aussi se sacrifier pour le Barça

Les deux cadres du Barça vont suivre les pas de Gerard Piqué et aider le club catalan.

Le FC Barcelone est en pourparlers avec l'agent de Sergio Busquets et Sergi Roberto, Jose Maria Orobitg, afin de trouver un accord sur un nouveau contrat pour les deux joueurs, mais à des conditions financières réduites en raison de la situation financière difficile du club Blaugrana.

Suivre l'exemple de Piqué

On affime en Espagne que le FC Barcelone et Orobitg sont tous deux satisfaits de ce qui a été convenu et dans les jours à venir, un nouvel accord devrait être trouvé.

Si les deux changements de contrat sont similaires, Busquets peut s'attendre à une baisse de salaire d'environ 25 % et il devrait renoncer à l'une des clauses supplémentaires de son contrat, qui est encore inconnue.

Sergi Roberto, quant à lui, va prolonger son contrat avec un salaire moindre sur la durée de son séjour au club catalan. Son représentant pourrait proposer une contre-offre, même si pour l'instant les deux parties semblent satisfaites de ce qui est négocié.

Le FC Barcelone et Orobitg espèrent finaliser les nouveaux contrats d'ici la fin du mois, à la fermeture du marché des transferts, selon une information signée Marca.

Pour rappel, après le sacrifice financier accepté par Gerard Piqué, qui a été le premier à avoir accepté une baisse drastique de son salaire, Jordi Alba a suivi dans la foulée, suivant les traces du défenseur central espagnol.

Le FC Barcelone poursuit donc sa politique de réduction des coûts afin de revenir dans le vert financièrement.