Serbie - Angleterre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Serbie et l’Angleterre seront aux prises dimanche dans le cadre de la première journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Après les deux premiers groupes, le Groupe C entre en lice ce dimanche. C’est l’une des poules les plus indécises de cette édition de l’Euro avec la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l’Angleterre. L’une des affiches au programme de la première journée oppose la Serbie à l’Angleterre. Une rencontre qui risque d’être tendue entre les Aigles et les Three Lions.

La Serbie veut créer la surprise face à l’Angleterre

La Serbie n’est pas citée parmi les favoris de l’Euro 2024 certes, mais elle fait partie des équipes à ne pas sous-estimer dans cette compétition. Emmenée par Dusan Tadic et Sergej Milinkovic-Savic, la Serbie pourrait faire très mal lors du tournoi continental. Le choc contre l’Angleterre sera le premier test des Serbes qui vont devoir chercher un statut dans cette compétition. Ce sera d’ailleurs le premier match entre les deux nations depuis l’indépendance de la Serbie en 2006. Les Serbes n’avaient jamais remporté aucun de leurs six derniers matchs contre les Anglais même sous leur ancien nom de Yougoslavie. Une première victoire que la Serbie cherchera ce dimanche en plus des trois points qui les mettraient en bonne position pour la suite.

Pronostic Serbie - Angleterre, les Anglais gagnent à la mi-temps et à la fin du match

Finaliste de la dernière édition en 2020, l’Angleterre fait partie des grands favoris de l’Euro 2024. Un statut que les hommes de Gareth Southgate devront assumer dès dimanche face à la Serbie. Cette année, les Three Lions veulent vaincre le signe indien et effacer le triste record de l’équipe ayant disputé le plus de matchs à l’Euro (38à) sans la remporter. Par ailleurs, les Anglais sont loin d’être dans une bonne dynamique avec une victoire et une défaite lors des matchs de préparation. Toutefois, l’Euro est un tout autre contexte.

Horaire et lieu du match

Serbie – Angleterre

Première journée Euro 2024 – Groupe C

Lieu : Arena Auf Schalke

A 21h française

Les compos probables du match Serbie - Angleterre

Serbie : V. Milinkovic-Savic – Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic – S. Milinkovic-Savic, Tadic – Mitrovic

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane

Sur quelle chaîne suivre le match Serbie - Angleterre ?

La rencontre entre la Serbie et l’Angleterre sera à suivre ce dimanche 16 juin 2024 à partir de 21h sur TF1 et BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.