Frenkie de Jong, âgé de 29 ans, poursuit sa convalescence après la blessure contractée début septembre, mais son retour ne se fera pas à court terme. Selon les estimations, le milieu de terrain ne recouvrera pas sa pleine forme avant le mois d'octobre, à condition que le programme de rééducation ne soit pas interrompu par des douleurs ou une rechute.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le joueur néerlandais a subi lors de la Coupe du monde une déchirure du ligament latéral interne du genou droit, une blessure dont le FC Barcelone a officiellement annoncé le diagnostic le 23 juillet, bien que les informations parvenues au staff technique dirigé par Hansi Flick indiquent que la blessure est survenue lors d'un entraînement de la sélection néerlandaise, aux alentours du 16 juin.

La découverte de la blessure a été retardée en raison d'un diagnostic erroné établi par les médecins de sa sélection nationale, ce qui l'a conduit à continuer de jouer. De plus, après la fin de sa participation à la Coupe du monde le 30 juin, il n'a pas rejoint les entraînements du Barça, mais est parti passer des vacances de deux semaines à Ibiza.

Ainsi, ce n'est qu'au bout d'une longue période que le Barça a pris connaissance de la véritable gravité de la blessure, le premier diagnostic précis établi par le club catalan datant du 13 juillet.

Frenkie a alors choisi de suivre un traitement conservateur pour soigner sa blessure, malgré l'opposition du staff médical du club, qui estimait qu'une intervention chirurgicale constituait la meilleure option.

Le club catalan a néanmoins respecté la décision du milieu de terrain, et les deux parties ont convenu de suivre l'évolution de son état en fonction de ses sensations et de sa réponse au traitement.

Dans ce contexte, des sources au sein du staff technique indiquent que la prochaine échéance pour évaluer l'état de De Jong interviendra à l'issue de la prochaine trêve internationale, qui débutera le 21 septembre et s'achèvera avec la reprise du championnat les 10 ou 11 octobre.

Le joueur néerlandais compte profiter de la période sans compétitions de clubs pour donner une dernière impulsion au traitement conservateur qu'il a choisi de suivre.

Frenkie espère être prêt à réintégrer le groupe à partir du 8 octobre, date à laquelle ses coéquipiers internationaux reviendront aux entraînements du Barça.

Cela dépendra de l'amélioration de ses sensations et de l'absence de nouvelles douleurs au ligament touché du genou droit. De Jong devra également retrouver un minimum de rythme de compétition avant son retour sur les terrains.

Le problème réside dans le fait que les adversaires qui attendent le Barça après la trêve seront redoutables : Getafe, Galatasaray, le Real Betis, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid lors du Clasico prévu le 25 octobre, ce qui exigera des joueurs du Barça d'atteindre leur meilleure forme physique.

Par conséquent, Hansi Flick aura lui aussi un rôle important à jouer dans la façon de gérer le retour de De Jong.

De Jong effectue actuellement des séances de course continue en ligne droite sur la pelouse, mais il n'a pas encore commencé le travail avec ballon ni participé à des entraînements impliquant l'opposition d'autres joueurs. Il lui reste donc plusieurs étapes à franchir dans son programme de traitement conservateur.



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