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Septième recrue : Al Ahly s'attache les services du remplaçant de Belamri

Mercato
Y. Belammari
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T. Mohamed
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Égypte

Al Ahly a annoncé, samedi soir, la signature de Tewfik Mohamed, arrière gauche de Pyramids, lors du mercato estival en cours.

Al Ahly a précisé dans un communiqué, publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux : « Le club Al Ahly annonce la signature de Tewfik Mohamed, arrière gauche de Pyramids, pour une durée de 5 saisons. »

Le communiqué a poursuivi : « Essam Serageldine, directeur du secteur des transferts d'Al Ahly, a finalisé toutes les procédures financières et administratives, en pleine coordination avec Wael Gomaa, directeur sportif. »

Tewfik Mohamed viendra compenser l'absence du Marocain Youssef Belammri, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, et qui sera absent pour une longue période du géant rouge.

Tewfik Mohamed est devenu la septième recrue d'Al Ahly cet été, après les arrivées de Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud, Oqtay Abdallah et Mahmoud Salah, ainsi que le retour de son ancien joueur Akram Tawfik.

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