Le Real Madrid s'apprête à aborder le mois de septembre avec un calendrier chargé, comprenant 5 matches en 20 jours, dont 4 rencontres en Liga et une en Ligue des champions, un test précoce de la capacité de l'équipe à préserver son début de saison parfait sous la direction de José Mourinho.

Le Real Madrid a terminé le mois d'août avec un carton plein après avoir récolté 9 points sur 9 possibles, grâce à ses victoires contre l'Espanyol 2-1, la Real Sociedad 4-1 et Malaga 4-0, inscrivant 10 buts et n'en encaissant que deux.

La formation madrilène débute sa série de rencontres en septembre par un déplacement face au Real Betis le vendredi 4 septembre, au stade de La Cartuja, avant de recevoir l'Inter Milan seulement 4 jours plus tard pour son entrée en lice en Ligue des champions, le mardi 8 septembre au stade Santiago-Bernabéu.

Le Real Madrid retrouve la Liga le samedi 12 septembre, en recevant le Rayo Vallecano, pour son deuxième match à domicile du mois.

Trois jours plus tard seulement, la formation madrilène se rend chez Elche, le mardi 15 septembre, au stade Martínez Valero, avant de clore le mois par la rencontre la plus difficile face à l'Atlético de Madrid.

Le derby de Madrid se disputera le dimanche 20 septembre au stade Wanda Metropolitano, à 16h15 (14h15 GMT), et constituera l'ultime test du Real Madrid avant la trêve internationale.

Le programme de septembre représente un défi physique et technique de taille pour l'équipe, qui disputera 3 matches à l'extérieur contre seulement deux au Santiago-Bernabéu, sans oublier la présence d'un match de Ligue des champions entre deux rencontres de championnat, ce qui contraint Mourinho à gérer avec prudence l'état de forme de ses joueurs et la répartition du temps de jeu.

Après la rencontre contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid bénéficiera d'une période de repos en raison de la trêve internationale et ne reprendra la compétition que le week-end des 10 et 11 octobre, lorsqu'il recevra Villarreal au stade Santiago-Bernabéu.