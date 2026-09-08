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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Sensationnel : Valverde réalise ce dont il a été incapable en 75 matchs

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
F. Valverde
Espagne
Italie
Uruguay

Un chiffre exceptionnel

L'Uruguayen Federico Valverde a poursuivi sa forme étincelante avec le Real Madrid en Ligue des champions, lors de la victoire des Merengues deux buts à un face à leur hôte, l'Inter Milan.

La formation madrilène a affronté son homologue italien, ce mardi, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Valverde a inscrit le deuxième but du Real dans la rencontre de ce soir face aux Nerazzurri, à la 23e minute d'un match accueilli par le stade Santiago-Bernabéu.


La star uruguayenne a signé 4 buts au cours de ses 5 derniers matches en Ligue des champions, un total supérieur à celui qu'il avait cumulé lors de ses 75 premiers matches dans la compétition continentale, selon les données confirmées par le réseau Opta.



Elle a précisé que le capitaine du Real n'avait inscrit que 3 buts lors de ses 75 premiers matches dans la compétition.

Le Real Madrid disputera son deuxième match de la phase de ligue continentale le 14 octobre prochain, dans la capitale italienne, tandis qu'il se prépare à retrouver l'ambiance de la Liga espagnole lors de la rencontre face au Rayo Vallecano, le 12 du mois en cours.

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