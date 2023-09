Sensation ! Un ancien gardien de l’OM prend la parole et dénonce Longoria

Malgré les menaces, Pablo Longoria a décidé de rester à la tête de Marseille. Une décision que ne partage pas cet ancien gardien du club.

Alors qu’il s’était mis en retrait de son poste de président depuis mardi, Pablo Longoria a finalement décidé de rester à l’OM. L’espagnol l’a annoncé vendredi lors d’une conférence de presse vendredi. Si le dirigeant de 37 ans a reçu des soutiens après avoir annoncé qu’il reste, cet ancien gardien du club ne partage pas cette décision. Il enfonce Longoria

Jérôme Alonzo tacle Longoria

Au terme d’une semaine rocambolesque marquée par les tensions entre la direction et les supporters du club, Pablo Longoria a décidé de continuer sa mission à l’OM. Et pourtant, le dirigeant espagnol est critiqué par une frange partie des supporters. Ces derniers qui l’auraient menacé de morts ne partagent pas sa méthode de gouvernance. Ils lui reprochent, le fait d’avoir nommé à des postes de responsabilités dans l’organigramme marseillais, plusieurs de ses proches. Entre autres : Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo. Une stratégie qui est également dénoncée par Jérôme Alonzo.

Dans un entretien accordé au JDD, l’ancien gardien marseillais a critiqué avec véhémence Longoria. «Tu n’as pas le droit d’installer tes copains pour diriger un club comme l’OM. Pour une pizzeria oui, mais pas à l’OM. Et prendre ton pote pour entrainer, mille fois non », a notamment souligné Jérôme Alonzo.

Questionner également, Bernard Pardo s'en est pris à Marcelino. Il acuse l’entraîneur espagnol d'avoir manqué de courage : «C’est une mascarade. Avant de venir à l’OM, il faut prendre conscience de ce que représente le club et ne pas pleurer après. J’enrage quand je vois les rats quitter le navire ».