Sensation ! Il fait ses débuts professionnels à 13 ans !

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend points le nombre des années, dit-on. C’est le cas de ce jeune attaquant, qui commence à seulement 13 ans.

Freddy Adu n’est plus le plus jeune footballeur américain à avoir fait ses débuts professionnels dans le championnat. Si celui-ci l’a fait à l’âge de 14 ans, un plus jeune que lui, vient de le faire à seulement 13 ans quelques mois.

Da'Vian Kimbrough entre dans l’histoire

Alors qu’il a signé en faveur de Sacramento Republic FC cet été, notamment en août dernier, en provenance de SAC Accademy, Da'Vian Kimbrough, 13 ans, vient de conquérir le monde du football en général, et celui américain en particulier.

Ce dimanche, Sacramento Republic FC était aux prises avec Lights de Las Vegas pour le compte d’un match de Championship - ligue fermée américaine d’un niveau inférieur à la Major League Soccer (MLS). Lors de ce match, l’avant-centre américano-mexicain a fait son entrée en jeu en toute fin de match, notamment à trois minutes de la fin du temps règlementaire (87e), lors de la victoire 2-0 de sa franchise californienne face aux Lights de Las Vegas.

En effet, celui qui a signé en août dernier à l’âge de 13 ans, 5 mois et 13 jours, vient de faire ses débuts professionnels avec le Sacramento Republic FC dimanche soir à 3 ans, 7 mois et 11 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à participer à un match professionnel de l'histoire du football américain.

« Il n’est pas nécessaire de lui mettre ce genre de pression. Ce n’est pas quelqu’un sur qui nous compterons pour commencer les matchs quand il aura 13 ans et demi ou 14 ans, ce sera quand il sera prêt. Il va avancer à son rythme, et c’est notre travail en tant que club de le préparer à cela grâce à un plan de développement qui continue de le mettre au défi de la bonne manière et le met en position de réussir », avait déclaré le président du club, Todd Dunivant, auprès de The Athletic en août dernier.

Le record visé par Da'Vian Kimbrough

S’il vient de battre le record détenu par Freddy Adu, qui était le plus jeune footballeur à avoir fait ses débuts à 14 ans, Da’Vian vise encore d’autres records avec son club du Sacramento Republic FC.

Le jeune avant-centre courtisé par les Etas-Unis et le Mexique a encore de la marge pour tenter de devenir le plus jeune élément jamais signé par un club de l’élite nord-américain. Les records sont pour l’instant détenus par Maximo Carrizo (14 ans/New York City FC) chez les hommes et Melanie Barcenas (15 ans et 9 mois/San Diego Wave) chez les dames. En USLC, le record était détenu jusqu’à ce week-end par Axel Kei, qui avait débuté à 13 ans, 9 mois et 9 jours.