Sénégal - RD Congo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un choc aux allures de finale avant l'heure. Ce samedi après-midi (16h00) au Grand Stade de Tanger, le Sénégal et la République Démocratique du Congo s'affrontent pour la suprématie du groupe D. Tous deux vainqueurs lors de la première journée (les Lions ont écrasé le Botswana 3-0, les Léopards ont dominé le Bénin 1-0), ils savent qu'une victoire leur offrirait non seulement la qualification, mais aussi une option quasi-définitive sur la première place. Ce duel est aussi une revanche directe du match de qualification au Mondial disputé en septembre, où le Sénégal était venu s'imposer 3-2 à Kinshasa dans une ambiance électrique.

Pronostics Sénégal - RD Congo : Les Lions de la Téranga prêts à confirmer leur statut

L'armada sénégalaise et le facteur Jackson

Le Sénégal débarque avec des certitudes effrayantes. Invaincus en CAN depuis 2019, les champions 2021 ont livré une démonstration de force face au Botswana, tirant 24 fois au but. Symbole de cette puissance de feu : Nicolas Jackson. L'attaquant de Chelsea, auteur d'un doublé en ouverture, incarne le danger permanent de cette équipe dirigée par Pape Thiaw, dont la philosophie est simple : "marquer plus de buts que l'adversaire". Avec Sadio Mané à la baguette et une défense de fer emmenée par Koulibaly, les Lions semblent armés pour tout écraser.

La RDC décomplexée et prête au combat

Mais attention aux Léopards. Sébastien Desabre a transformé cette équipe en une machine de guerre pragmatique et disciplinée. Si la victoire contre le Bénin a été laborieuse, elle a confirmé la solidité d'un bloc capable de faire le dos rond avant de piquer, grâce à des talents comme Théo Bongonda ou Cédric Bakambu. "On va regarder le Sénégal droit dans les yeux", a prévenu le technicien français, qui compte sur la rigueur tactique de ses hommes pour gripper la mécanique sénégalaise et exploiter les espaces en contre.

Un sommet tactique et psychologique

Ce match promet donc une opposition de styles fascinante entre la possession sénégalaise et la verticalité congolaise. Au-delà des trois points, l'enjeu est psychologique : pour le Sénégal, il s'agit d'affirmer son statut de favori numéro un du tournoi. Pour la RDC, c'est l'occasion de prouver qu'elle a franchi un cap et qu'elle peut désormais rivaliser les yeux dans les yeux avec les géants du continent, quelques mois après avoir éliminé le Nigeria et le Cameroun. Tanger s'apprête à vibrer au rythme de ce sommet royal.

Sur quelle chaine suivre le match Sénégal - RD Congo ?

La rencontre entre le Sénégal et la RD Congo sera à suivre ce samedi 27 décembre 2025 à partir de 16h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Horaire et lieu du match Sénégal - RD Congo

Le match entre le Sénégal et la RD Congo aura lieu ce samedi 27 décembre, à partir de 16h00, au Stade Ibn Batouta de Tanger.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Sénégal

Le Sénégal pourra de nouveau compter sur El Hadji Malick Diouf, de retour après avoir purgé un match de suspension contracté lors des qualifications. Hormis l’ailier Assane Diao, forfait pour le reste du tournoi en raison d’une blessure à la cuisse droite, le sélectionneur Thiaw dispose d’un groupe au complet après l’entrée en matière maîtrisée face au Botswana.

En pleine confiance, Nicolas Jackson, co-meilleur buteur après la première journée, tentera de poursuivre sur sa lancée. Sadio Mané cherchera lui aussi à débloquer son compteur après une prestation très active au tir lors du match d’ouverture.

Infos sur l'équipe du RD Congo

La RD Congo s’appuie sur un noyau expérimenté, marqué par plusieurs joueurs passés par la Premier League, dont Arthur Masuaku, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka et Axel Tuanzebe, malgré l’absence notable de Yoane Wissa, non retenu pour cette CAN.

Fidèle à son identité, Sébastien Desabre devrait encore miser sur un bloc défensif solide, articulé autour de Chancel Mbemba, associé à Wan-Bissaka, Tuanzebe et Masuaku, avec l’objectif de contenir la puissance offensive sénégalaise et d’accrocher un résultat face à l’un des favoris du tournoi.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

