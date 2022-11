Sénégal : Daniel Riolo voit une équipe "ordinaire" sans Sadio Mané

Selon le consultant de RMC Sport, le Sénégal va avoir du mal à sortir de la poule A sans sa star Sadio Mané.

Lundi, le Sénégal n’a pas démérité face aux Pays-Bas, mais il a perdu (0-2). Derniers du groupe A à égalité avec le Qatar, les Lions de la Téranga verront-ils les huitièmes de finale ? Pour Daniel Riolo, cela risque d’être (très) compliqué sans Sadio Mané, forfait pour toute la compétition et dont l’absence s’est un peu trop fait ressentir contre les Oranje.

"Le Sénégal a une attaque ordinaire sans Mané"

"Je n’ai pas été spécialement déçu par le Sénégal. Bon, les Pays-Bas auraient quand même pu marquer deux fois en première période sur deux grosses situations, et ils ont globalement mérité leur victoire. Le problème, c’est que quand un joueur extraordinaire n’est plus là, ton équipe redevient ordinaire. Le Sénégal a une attaque ordinaire sans Mané", a estimé le consultant de RMC Sport.

"Il n’y a pas de joueurs de classe mondiale hormis Kalidou Koulibaly derrière. Quand Mané est là, les autres se subliment. Quand il n’est pas là, c’est beaucoup plus compliqué. Attention, ils n’ont pas été ridicules malgré la défaite. Mais ils ont perdu, et les Pays-Bas méritaient de gagner. Est-ce que ça aurait été plus équilibré avec Mané ? Peut-être", a poursuivi Riolo.

"Peut-être qu’il aurait fait la différence et que le Sénégal aurait pu gagner. C’est pour ça que je dis qu’ils sont redevenus ordinaires sans lui. Il n’y pas eu cet espoir. Il leur reste une chance dans ce groupe, bien sûr. Mais ça va être compliqué pour le Sénégal. Parce que l’Equateur, c’est une très bonne équipe. Il faut se méfier", a conclu le polémiste.

Le Sénégal sait ce qu’il lui reste à faire

Derniers du groupe A à égalité avec le Qatar, les Lions de la Téranga devront battre le pays hôte par plus de deux buts d’écart, espérer une défaite de l’Equateur face aux Pays-Bas et surtout prendre le dessus sur les Equatoriens lors de l’ultime journée de la phase de groupes pour espérer passer.