Sénégal - Botswana : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le grand retour des patrons. Ce mardi après-midi (15h00 heure française) au Stade Ibn Batouta de Tanger, le Sénégal entame sa quête d'une deuxième étoile continentale face au Botswana. Champions d'Afrique 2021, les Lions de la Teranga arrivent au Maroc avec le statut de favori numéro un, forts d'une campagne de qualification impériale (aucune défaite, un seul but encaissé). Mais avant même de fouler la pelouse, la sérénité de la tanière a été troublée par "l'affaire Assane Diao", ce jeune prodige forfait suite à une blessure et une passe d'armes médiatique houleuse entre le sélectionneur Pape Thiaw et Cesc Fabregas, son entraîneur à Côme.

L'expérience Koulibaly face à l'humilité des Zèbres

Sur le terrain, la différence de standing est abyssale. Le Sénégal s'appuie sur une colonne vertébrale de classe mondiale (Mendy, Koulibaly, Gueye, Mané) et une solidité défensive effrayante en CAN (15 clean sheets sur les 22 derniers matchs). En face, le Botswana fait figure de petit poucet sympathique. De retour après 13 ans d'absence, les Zèbres n'ont jamais gagné un match en phase finale. Leur force ? Une cohésion unique, puisque près de la moitié de l'effectif évolue dans le même club local, le Jwaneng Galaxy. "À qui l'on donne beaucoup, on demande beaucoup", a philosophé leur sélectionneur Morena Ramoreboli, conscient du défi immense qui attend ses hommes.

Le match piège avant le choc

Pour Pape Thiaw, qui vit sa première grande compétition sur le banc, l'enjeu est double : prendre les trois points avec la manière pour éteindre les débuts de polémique, et surtout, ne pas laisser de plumes dans ce match d'ouverture. Car dans ce groupe D relevé, le véritable choc aura lieu lors de la prochaine journée face à la RDC. Gagner confortablement aujourd'hui permettrait aux Lions d'aborder ce futur "sommet des fauves" avec l'esprit libéré et la confiance au zénith.

Sur quelle chaine suivre le match Sénégal - Botswana

La rencontre entre le Sénégal et le Botswana sera à suivre ce mardi 23 décembre 2025 à partir de 16h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Horaire et lieu du match Sénégal - Botswana

La rencontre entre le Sénégal et le Botswana se tiendra ce lundi à partir de 16h00, heure française, au Stade Ibn Batouta de Tanger.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Sénégal

Le Sénégal affronte le Botswana amputé de trois joueurs importants. Assane Diao, la jeune révélation avec ses 8 buts en Série A, s'est déchiré le biceps fémoral le 15 décembre face à l'AS Roma et a dû déclarer forfait malgré sa présence au rassemblement sénégalais. Ilay Camara, latéral polyvalent de 22 ans, a lui aussi été victime d'une lésion musculaire des ischio-jambiers lors d'un match d'Anderlecht, justifiant son remplacement par Mamadou Lamine Camara de la RS Berkane. Plus impactant encore, Habib Diarra, milieu capital de Sunderland, avait manqué trois mois de compétition avant de revenir juste à temps pour rejouer en Premier League, une bonne nouvelle pour la profondeur sénégalaise.

Malgré ces défections, Pape Thiaw mise sur un onze robuste en 4-2-3-1 : Édouard Mendy en gardien ; Koulibaly et Niakhaté en charnière ; Gana Gueye et Lamine Camara (22 ans) en double pivot, avec ce dernier incarne la jeune génération malgré une absence programmée ; l'aile gauche à Iliman Ndiaye, qualifié de nouvelle terreur sénégalaise grâce à sa liberté tactique chez Pape Thiaw. L'attaque oscillera entre Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, offrant une palette offensives inépuisable.

Infos sur l'équipe de Botswana

Le Botswana aborde cette CAN sans grande marge de manœuvre. Absent de la compétition depuis treize ans (dernier passage en 2012), les Zèbres arrivent sans blessures majeures à déplorer, mais avec un effectif clairement dominé numériquement par des joueurs évoluant dans des championnats de second plan. Morena Ramoreboli, le sélectionneur sud-africain, s'appuiera sur une formation 4-2-3-1 reposant principalement sur des effectifs domestiques et des joueurs du championnat algérien. Gape Mohutsiwa, leader du milieu défensif au MC Oran, pilote une sélection où 40 à 50% des joueurs proviennent de Jwaneng Galaxy, générant une certaine cohésion défensive mais limitant la créativité offensive.

L'attaque peine à impressionner : Kabelo Seakanyeng, 32 ans, au Maghreb Fès (2 buts en qualifs), partage l'offensive avec le vétéran Thabang Sesinyi (33 ans) et surtout Tumisang Orebonye, 29 ans, star incontestée du groupe qui évolue à Wydad AC au Maroc et possède l'expérience africaine (Coupe de la Confédération avec l'USM Alger). En défense, Mosha Gaolaolwe (87 sélections) et Thatayaone Ditlhokwe, capitaine passé à Al-Ittihad en Libye, tentent de consolider une ligne arrière poreuse qui n'a pas connu le clean sheet depuis sept matchs avant le tournoi.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

SEN Derniers matches BWA 2 Victoires 0 Nul 0 Sénégal 3 - 0 Botswana

Botswana 0 - 2 Sénégal 5 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

