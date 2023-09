Le Sénégal s’est incliné en match amical international, mardi soir, contre les Fennecs d’Algérie au Stade Me Abdoulaye Wade.

Les Lions de la Téranga étaient aux prises avec les Fennecs d’Algérie, mardi, au Stade Me Abdoulaye Wade dans le cadre d’un match amical international s’inscrivant dans la journée FIFA. A l’occasion, les hommes de Djamel Belmadi se sont imposés (0-1). Une défaite qui a créé la colère de Sadio Mané, qui n’a pas su se contrôler.

Mané a bousculé un journaliste algérien

Après être accroché par le Rwanda (1-1), samedi, lors de la sixième et ultime journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023, le Sénégal est tombé, mardi, contre l’Algérie (0-1). Les Guerriers du désert ont remporté la partie grâce à un but de Farès Chaïbi intervenu après l’heure du jeu (64e). Et ce sera l’une réalisation de la partie pour les Verts qui l’emportent.

Incapable de réagir face à Anthony Mandrea, gardien algérien, pendant tout le temps imparti à la rencontre, Sadio Mané finit le match très en colère. Ne digérant pas la défaite de son équipe devant ses supporters, le coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr FC n’a pas caché son amertume. Au coup de sifflet final, le champion d’Afrique, avec visage fermé, a été approché à sa sortie du terrain par un journaliste algérien, qui voulait lui arracher quelques mots. Mais l’ancien de Liverpool, très en colère, a repoussé le micro tendu par l’homme de média.

Mais comme on le reconnaît, Sadio Mané n’est pas un joueur au cœur dur. Le natif de Bambaly, pour prouver qu’il n’a rien perdu de sa loyauté et sa valeur sociable, s’est ensuite calmé et s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux diverses questions que les hommes de la presse sportive lui ont posées.

Nouveau joueur d’Al-Nassr FC en Arabie Saoudite, Sadio Mané s’en sort bien en Saudi Pro League. L’attaquant de 31 ans dénombre cinq buts et autant de matchs joués en ce début de saison avec sa nouvelle formation.