Semenyo parti pour rester ?

Semenyo a joué pour Bournemouth contre Arsenal samedi et, selon son entraîneur, il devrait être de nouveau aligné avec les Cherries mercredi soir contre Tottenham en Premier League au Vitality Stadium.

Manchester City proche de recruter Semenyo

Semenyo devrait rejoindre Manchester City lors du mercato hivernal. Un accord de principe aurait été trouvé pour le transfert de l'attaquant à l'Etihad Stadium, et Semenyo souhaiterait que le dossier se conclue rapidement. Cependant, Manchester City devra peut-être patienter encore un peu avant de finaliser la signature de Semenyo, Iraola insistant sur le fait que le transfert n'est pas encore conclu et que le joueur de 25 ans n'a pas encore disputé son dernier match pour le club.

Interrogé sur Semenyo après la défaite contre Arsenal, Iraola a fourni les informations suivantes. Il a déclaré à BBC Sport : « La situation n’a pas changé. Je m’attends à ce qu’il joue le prochain match. Il y a beaucoup de rumeurs, je n’y peux rien. Antoine est notre joueur et tant qu’on ne me dira pas le contraire, il continuera à jouer. »

L'entraîneur de Bournemouth a également évoqué la défaite de son équipe face à Arsenal, ajoutant : « C'est un sentiment que nous ressentons souvent ces derniers temps. Nous faisons beaucoup de bonnes choses, mais nous repartons avec un point, voire aucun. Aujourd'hui, nous avons encaissé trois buts contre Arsenal, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Dans l'ensemble, le match était assez équilibré ; nous avons été meilleurs en première mi-temps, mais Arsenal a dominé la seconde. Marquer deux buts contre Arsenal est très difficile, mais terminer sans point est frustrant. Il faut vraiment être excellent pour obtenir un point. Arsenal a trouvé le moyen de gagner et cela nous coûte cher. J'étais assez mécontent de l'arbitre. Le troisième but est venu d'un coup franc qui n'en était pas un. Nous avons protesté car nous estimions qu'il avait commis une erreur [en sifflant la fin du match alors que Semenyo avait le ballon en fin de rencontre]. »