Alors que la moitié de l'équipe première du Barça se prépare pour la saison en Angleterre (en l'absence des joueurs de la Coupe du monde) et que l'entraîneur Hansi Flick évalue les joueurs de l'académie des jeunes, Deco, le directeur sportif, travaille d'arrache-pied pour finaliser au plus vite l'effectif blaugrana.

La compétition débute dans moins d'un mois, et le marché des transferts ne ferme que le 31 août prochain, il reste donc encore du temps. Mais cette semaine est décisive pour le directeur sportif afin de conclure les opérations restantes, qu'il s'agisse des départs ou des arrivées.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Deco, dont la présence au camp d'entraînement est prévue ce mercredi, travaille avec calme et fermeté pour résoudre les dossiers en suspens.

Outre le poste d'attaquant, avec le départ de Robert Lewandowski et l'incertitude entourant l'avenir du contrat de Ferran Torres, la situation de plusieurs joueurs qui font l'objet d'offres influe sur la probabilité de conclure davantage d'opérations avant le 31 août.

Cinq joueurs en particulier sont susceptibles de partir : Alejandro Balde, Ronald Araujo, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen et Roony Bardghji.

Le prêt du gardien allemand à l'Ajax était sur le point d'être bouclé depuis quelques jours, et il est évident qu'il aura une incidence sur le recrutement d'un nouveau gardien de but (une option évoquée depuis des mois) ou sur la promotion à titre permanent de l'un des jeunes gardiens que Flick entraîne au camp d'entraînement.

Dans le même ordre d'idées, Marc Casadó a compris la saison dernière qu'il avait reculé dans la hiérarchie des milieux de terrain de Flick, et qu'un transfert pourrait être dans son intérêt. Avec des clubs intéressés, sa situation pourrait se régler durant le stage de préparation de la nouvelle saison ou juste après, lorsque l'entraîneur allemand commencera à réduire son large effectif en Angleterre.

Balde se retrouve dans une situation similaire, sa position étant affectée par le retour de Cancelo, cette fois sous la forme d'un transfert définitif, qui sera conclu après le stage de préparation de la saison.

Flick dispose également de Gerard Martín comme option polyvalente (défenseur central ou latéral) devant Balde, ainsi que de Jofre. Flick pourrait trancher cette question à son retour d'Angleterre.

La situation d'Araujo est la plus complexe : il est lié par un contrat jusqu'en 2031 et a toujours exprimé sa volonté de le mener à terme. Il a été proche d'un transfert par le passé, mais refuse actuellement de partir.

Quant au départ de Roony Bardghji, il est clair et accepté par toutes les parties, surtout après le recrutement de Karim Adeyemi. La question qui demeure est de savoir si le départ se fera sous forme de prêt ou d'un transfert définitif assorti d'une option de rachat.

Sur le plan des recrues souhaitées au Barça, l'attaquant est une priorité, tandis que le recrutement d'un défenseur central dépend d'autres facteurs, comme le départ d'Araujo ou le fait de savoir si Flick décidera d'accorder à Álvaro Cortés la même chance que celle donnée à Gerard Martín.



