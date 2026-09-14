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Sydney Jordan

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Sem Steijn reçoit du soutien après son geste très commenté au Camp Nou : « Ne t’en mêle pas »

Zwolle vs Feyenoord
Zwolle
Feyenoord
Eredivisie
S. Steijn

Willem van Hanegem prend la défense de Sem Steijn après les critiques sur sa manière de célébrer au Camp Nou.De Krommene comprend absolument pas la polémique autour du milieu de terrain de Feyenoord, comme il l’écrit dans sa chronique dans l’Algemeen Dagblad.

Steijn a inscrit en semaine le but de l’honneur contre le FC Barcelone (défaite 5-1) en Ligue des champions. Il a affiché beaucoup de joie après son but, ce qui lui a valu de nombreuses critiques aux Pays-Bas. Le joueur concerné a rapidement répliqué. « Ces gens n’ont qu’à marquer eux-mêmes un jour au Camp Nou », a-t-il déclaré à ESPN.

« Si, en tant que joueur de Feyenoord, tu dis qu’en dépit de la défaite 5-1 au Camp Nou contre Barcelone, tu es sur la bonne voie, c’est quand même agréable si, quatre jours plus tard, tu gagnes un match 0-7. Comme ça, tu es débarrassé un moment des jérémiades, même si elles ne sont jamais bien loin », écrit Van Hanegem dans sa chronique.

« Feyenoord a été bien meilleur que le PEC Zwolle et on ne gagne pas 0-7 toutes les semaines. Alors, on peut célébrer. Sem Steijn sait que sa célébration est scrutée à la loupe. Selon les gens, il n’avait pas le droit de faire ça alors qu’il était mené 4-0 en Espagne, mais c’est entièrement à lui d’en décider, évidemment », estime l’ancien footballeur de 82 ans.

« Quand on a envie de jouer et de marquer, et qu’on marque au Camp Nou, on peut faire ce qu’on ressent et, dans ce cas, c’était célébrer. Ne vous en mêlez pas. » De Kromme comprend par ailleurs très peu le fait de survendre les matches. « Ce que je trouve aussi très particulier, c’est que lorsque le cinquième affronte le huitième, ces chaînes annoncent déjà cela comme un Super Sunday et je ne sais quoi encore. »

« Ils gonflent tout, les matches de coupe contre des amateurs sont annoncés en grande pompe des semaines à l’avance, on n’imagine même pas jusqu’où ça va. Et puis Steijn célèbre après un but au Camp Nou, ce que peu de joueurs de Feyenoord réussiront, et il devrait ensuite repartir en courant vers sa moitié de terrain sans un sourire », conclut-il.

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