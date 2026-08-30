Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1082179807.jpgBox to Box Pictures
Siep Engelen

Traduit par

Sem Steijn en a assez de son rôle de remplaçant et passe directement à l’action

Feyenoord vs ADO La Haye
Feyenoord
ADO La Haye
Eredivisie
G. van Bronckhorst
S. Steijn

Sem Steijn a du mal avec son rôle de remplaçant à Feyenoord, comme il l’a indiqué au micro d’ESPN. Le milieu de terrain, qui avait encore débuté la saison dernière en tant que capitaine, s’est donc également entretenu avec l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst. 

Dimanche, Steijn a de nouveau débuté sur le banc contre l’ADO La Haye. Il a finalement disputé l’intégralité de la seconde période, portant son total à 63 minutes cette saison. Bien trop peu, selon lui. 

« Oui, je suis bien sûr venu à Feyenoord pour jouer, et pour me battre pour les titres. J’aurais aimé que les choses se passent autrement. Je dois continuer à me battre et attendre ma chance. Ensuite, je dois la saisir. » 

Le journaliste Sinclair Bischop lui demande ensuite s’il est aussi allé voir l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst pour obtenir des explications. « Oui, évidemment », répond-il. « Quelle a été son explication ? Cela reste en interne. » 

Steijn veut jouer davantage, c’est clair, mais seulement à Feyenoord. « Il est clair que je veux rester. Je suis venu ici pour jouer les titres, vivre des soirées de Ligue des champions. C’est pour cela que je veux jouer pour ce club. » 

Eredivisie
NEC Nimégue crest
NEC Nimégue
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Eredivisie
ADO La Haye crest
ADO La Haye
HAA
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT

Pour le moment, Van Bronckhorst opte pour un milieu de terrain avec deux numéros 10, mais il n’y a pas de place pour Steijn dans ce système. Luciano Valente et Gjivai Zechiël ont sa préférence. Contre les Go Ahead Eagles, Steijn est en outre entré en jeu en tant que numéro 6. 

Steijn est arrivé l’été dernier en provenance du FC Twente pour 10 millions d’euros et a signé un contrat jusqu’à la mi-2029 à De Kuip. Pour l’instant, il n’a pas encore été à la hauteur des grandes attentes placées en lui.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google