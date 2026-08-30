Sem Steijn en a assez de son rôle de remplaçant et passe directement à l’action

Sem Steijn a du mal avec son rôle de remplaçant à Feyenoord, comme il l’a indiqué au micro d’ESPN. Le milieu de terrain, qui avait encore débuté la saison dernière en tant que capitaine, s’est donc également entretenu avec l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst.

Dimanche, Steijn a de nouveau débuté sur le banc contre l’ADO La Haye. Il a finalement disputé l’intégralité de la seconde période, portant son total à 63 minutes cette saison. Bien trop peu, selon lui.

« Oui, je suis bien sûr venu à Feyenoord pour jouer, et pour me battre pour les titres. J’aurais aimé que les choses se passent autrement. Je dois continuer à me battre et attendre ma chance. Ensuite, je dois la saisir. »

Le journaliste Sinclair Bischop lui demande ensuite s’il est aussi allé voir l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst pour obtenir des explications. « Oui, évidemment », répond-il. « Quelle a été son explication ? Cela reste en interne. »

Steijn veut jouer davantage, c’est clair, mais seulement à Feyenoord. « Il est clair que je veux rester. Je suis venu ici pour jouer les titres, vivre des soirées de Ligue des champions. C’est pour cela que je veux jouer pour ce club. »

Pour le moment, Van Bronckhorst opte pour un milieu de terrain avec deux numéros 10, mais il n’y a pas de place pour Steijn dans ce système. Luciano Valente et Gjivai Zechiël ont sa préférence. Contre les Go Ahead Eagles, Steijn est en outre entré en jeu en tant que numéro 6.

Steijn est arrivé l’été dernier en provenance du FC Twente pour 10 millions d’euros et a signé un contrat jusqu’à la mi-2029 à De Kuip. Pour l’instant, il n’a pas encore été à la hauteur des grandes attentes placées en lui.