Selon VI, plusieurs options seraient à l’étude pour finaliser l’arrivée de la nouvelle recrue de l’Ajax

Selon Voetbal International, l’Ajax a officialisé son intérêt pour Marcos Leonardo. Le média néerlandais confirme que le club d’Amsterdam a désormais contacté directement l’attaquant.

Plus tôt dans la journée, Fabrizio Romano révélait déjà que l’Ajax souhaitait recruter le Brésilien, estimé à vingt millions d’euros, auprès d’Al-Hilal, et que des discussions avaient déjà eu lieu avec son entourage.

VI confirme désormais que le directeur technique Jordi Cruijff a bien pris contact avec l’attaquant brésilien, lequel se montre réceptif à l’idée de rejoindre Amsterdam.

De nouvelles discussions sont prévues sous peu entre le club et l’entourage de l’attaquant.

L’attaquant de 23 ans affiche une valeur marchande élevée, mais cela ne constitue pas un obstacle insurmontable, selon VI.

« Tant un prêt qu’un transfert définitif sont à l’étude, mais, dans ce second cas, le joueur devra faire des concessions financières importantes, car ses émoluments actuels en Arabie saoudite sont bien supérieurs à ce qu’il pourrait percevoir à Amsterdam », analyse Tim van Duijn, spécialiste de l’Ajax.

L’Ajax cherche désespérément à renforcer son attaque : Wout Weghorst a rejoint le FC Twente et le club ne s’opposerait pas à un départ de Kasper Dolberg. Reste que l’opération avec le FC Midtjylland ne se concrétisera que si les Danois parviennent d’abord à céder Franculino.