Selon un rapport espagnol, un arbitre arabe aurait dû officier la finale de la Coupe du monde

Selon un rapport émanant d’Espagne, un arbitre arabe pourrait officier la finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui opposera l’Espagne à l’Argentine.

Les deux sélections se retrouveront dimanche au MetLife Stadium du New Jersey pour le match ultime de la compétition.

La Fédération internationale de football (FIFA) a officialisé l’équipe arbitrale de cette finale très attendue : le Slovène Slavko Vinčić sera assisté de ses compatriotes Tomaž Klankenič et Andraz Kovačič, tandis que les Jordaniens Adham Al-Makhadme et Mohammed Al-Kallaf assureront respectivement les fonctions de quatrième arbitre et d’assistant vidéo.

Le site espagnol « Archivo Far » a critiqué ce choix, estimant que le Jordanien Adham Al-Makhadmeh, déjà désigné comme quatrième arbitre, aurait dû être préféré pour diriger la finale.

Dans un article dédié, le média ibérique présente Al-Makhadmeh comme l’arbitre le plus en vue de la Coupe du monde 2026 et assure qu’au regard du mérite, c’est lui qui devrait officier sur la pelouse.

Selon le média, le Jordanien présente non seulement des performances irréprochables tout au long de la compétition, mais il bénéficie aussi d’une neutralité continentale, étant affilié à la Confédération asiatique, contrairement à Vincic, originaire du même continent que l’Espagne.

Au cours de cette édition, il a dirigé quatre rencontres : Espagne-Cap-Vert et Belgique-Nouvelle-Zélande en phase de groupes, puis Angleterre-République démocratique du Congo en seizièmes et Belgique-États-Unis en huitièmes.