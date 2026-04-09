L’Ittihad de Jeddah et ses supporters sont sous le choc après la défaite 3-4 concédée hier mercredi face à Neom, lors de la 29^e journée du championnat professionnel Roshen.

Cette saison, le club a souffert d’une instabilité chronique à la tête du staff, marquée par le départ précoce de l’entraîneur français Laurent Blanc et l’arrivée du Portugais Sérgio Conceição, dont le passage n’a pas convaincu ni les fans ni le vestiaire.

S’y ajoute le départ, lors du dernier mercato hivernal, du duo français expérimenté N’Golo Kanté et Karim Benzema.

Lire aussi : Une surprise retentissante… Ivan Toney menacé d’une suspension d’un an !

Lire aussi : Vidéo – Un journaliste saoudien affirme : « Personne ne veut voir Ronaldo remporter le championnat ! »

Sur ce point, le journaliste Abdullah Flata, invité de l’émission « Action avec Walid », a estimé que le club vivait un véritable chaos, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Il a déclaré : « L’Union joue désormais avec une maladresse évidente, et aucun joueur ne se sent responsable envers l’équipe ni ne fait preuve de l’esprit nécessaire pour remporter des victoires. »

Il ajoute : « L’entraîneur portugais Sergio Conceição se retrouve dans une impasse tant avec les joueurs qu’avec les supporters, et la situation est devenue extrêmement difficile à gérer, surtout après le départ de grands joueurs comme N’Golo Kanté et Karim Benzema lors du dernier mercato hivernal. »

Il a poursuivi : « La principale cause de cette crise est le chaos administratif qui touche l’équipe depuis le début de la saison, ainsi que l’incapacité à prendre des décisions fortes dans l’intérêt du club, ce qui s’est répercuté négativement sur les résultats et le niveau de performance. »

Il a conclu en déclarant : « L’actuelle direction s’est moquée des supporters, elle n’est plus en mesure de diriger correctement l’équipe et a laissé les rênes au directeur exécutif et sportif, tandis que les fans se sont vu faire de fausses promesses qui ne se sont pas concrétisées. Le résultat probable est que la saison se terminera sur un zéro pour l’Union. »



