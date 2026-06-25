Selon un journaliste saoudien, Imam Ashour s’apprête à rejoindre ce club

Selon plusieurs sources presse publiées ce jeudi soir, Imam Ashour, le milieu de terrain égyptien d’Al-Ahly, s’apprête à quitter la « Forteresse rouge » lors du mercato estival.

Ces dernières semaines, son nom a circulé avec insistance, notamment après ses performances remarquées lors de ses deux premières sorties avec les Pharaons contre la Belgique et la Nouvelle-Zélande, au cours desquelles il a notamment inscrit une frappe somptueuse face aux Diables Rouges.

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Selon le journaliste saoudien Saoud Al-Sarami, ancien porte-parole officiel d’Al-Nassr, le club de Riyad a mené ces derniers jours des négociations en vue d’obtenir le prêt du milieu de terrain auprès d’Al-Ahly.

Selon lui, le milieu de terrain devrait s’engager en faveur du club saoudien, malgré l’intérêt de plusieurs formations de Premier League.

Selon la presse, deux clubs anglais, Tottenham Hotspur et Aston Villa, suivent de près le « maestro » du club égyptien.