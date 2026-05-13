Selon nos informations, un commentateur d’ESPN et de Ziggo Sport va prendre, sans préavis, le poste de responsable de la communication de la sélection de Curaçao

Vincent Schildkamp prendra prochainement les fonctions de responsable de la communication de la sélection de Curaçao, selon Voetbal International. Il succédera à Kees Jansma.

La semaine dernière, Jansma a surpris son monde en démissionnant soudainement de son poste au sein de l’équipe de Curaçao, en désaccord avec la gestion du départ de Fred Rutten.

Le commentateur d’ESPN a obtenu l’autorisation de la chaîne pour assumer cette fonction.

Il intervient également comme commentateur sur Ziggo Sport lors des soirées de Ligue des champions et d’Europa League.

Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, Curaçao affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur.



