Selon le Telegraph, des détails poignants émergent sur l’accident de Raheem Sterling : « Une source proche de lui a déclaré… »

En Angleterre, l’arrestation de Raheem Sterling fait grand bruit. L’attaquant du Feyenoord a percuté la glissière de sécurité avec sa Lamborghini jeudi matin sur l’autoroute M3 dans le Hampshire. Selon la police, il conduisait vraisemblablement sous l’emprise de stupéfiants. Aucun blessé n’est à déplorer. Le Telegraph dévoile un nouveau détail embarrassant.

Selon la police, l’accident s’est produit vers 9 h sur l’autoroute M3 : l’attaquant a percuté la glissière de sécurité sans faire de blessé. Les enquêteurs estiment qu’il était sous l’emprise de stupéfiants au volant.

Une enquête pour conduite dangereuse, possession de stupéfiants de classe C et refus de se soumettre à un test obligatoire est en cours. L’attaquant a été remis en liberté sous caution, le temps que les investigations se poursuivent. Selon la législation britannique, la classe C inclut notamment les tranquillisants, certains somnifères, les stéroïdes anabolisants, le protoxyde d’azote et le GHB.

Selon le quotidien britannique, l’état mental du joueur aurait joué un rôle clé : il éprouverait actuellement des difficultés à gérer cette phase délicate de sa carrière.

« Une source proche de Sterling a confié que la pression liée à la fin brutale de sa carrière de joueur de haut niveau avait altéré son bien-être », rapporte le quotidien.

Malgré son travail physique avec son préparateur personnel, il n’a pas effectué de véritable préparation estivale avec un club depuis deux ans, que ce soit à Feyenoord, à Arsenal ou à Chelsea. Ses performances s’en ressentent et le frustrent.

« La pression psychologique qu’il subit est immense. Il est isolé. Chaque fois qu’il touche le ballon, on lui dit qu’il est un raté et que c’est fini. On se moque de lui. On le hue », ajoute-t-on.

« Il est parti aux Pays-Bas pour s’échapper et redécouvrir son amour du football, mais la négativité l’a suivi. Ces dernières années ont été extrêmement difficiles pour lui, et cet incident résume bien la situation. »