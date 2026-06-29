Selon l’intelligence artificielle, le vainqueur de la rencontre Maroc-Pays-Bas est déjà connu

La sélection marocaine affronte son homologue néerlandaise dans un match très attendu des 32es de finale de la Coupe du monde 2026. Les « Lions de l’Atlas » tenteront de dominer l’une des meilleures équipes européennes pour atteindre les 16es de finale.

Le match se tiendra au stade de Monterrey, dans le cadre de cette édition historique de la Coupe du monde, organisée pour la première fois conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et réunissant 48 équipes.

Les Marocains ont validé leur billet pour les phases à élimination directe en terminant deuxièmes du groupe 3 avec 7 points, grâce à des performances solides qui attestent de leur capacité à bousculer les cadors du football mondial.

De son côté, les Pays-Bas ont terminé en tête du groupe 6 avec le même total de 7 points.

Si l’affiche s’annonce équilibrée sur le papier, les prévisions issues de l’intelligence artificielle accordent un léger avantage aux « Lions de l’Atlas » : 52 % de chances de victoire contre 48 % pour les Néerlandais, selon des indicateurs techniques, physiques, statistiques et psychologiques.

Un choc ouvert à tous les scénarios, où la moindre erreur pourrait se payer cash.