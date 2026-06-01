Selon Fabrizio Romano, l’avenir de Stefan de Vrij est déjà acté : le contrat est prêt

Selon Fabrizio Romano, l'Inter a proposé à Stefan de Vrij une prolongation de contrat. Le défenseur de 34 ans doit maintenant choisir son avenir.

« L'Inter a proposé à Stefan de Vrij un contrat de courte durée », a déclaré Romano sur X. « La décision revient au défenseur, qui a également reçu des propositions d'autres clubs européens. »

Arrivé en 2018, le Néerlandais voit son contrat expirer cet été, ce qui laissait penser qu’il avait déjà disputé son dernier match pour le club lombard.

La saison dernière, il a peu joué. Par ailleurs, plusieurs médias ont récemment indiqué qu’Inter souhaitait rajeunir son effectif cet été en se séparant notamment de De Vrij, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian et Henrikh Mkhitaryan.

Ces dernières semaines, Benfica, l’Olympiakos, Al-Sadd ainsi que plusieurs clubs saoudiens, turcs et de Premier League ont été évoqués comme destinations possibles. Néanmoins, une prolongation d’un an avec l’Inter reste désormais une option crédible.

Arrivé en 2014 en provenance de la Lazio, il a disputé 296 matchs officiels sous le maillot nerazzurro.

Convoqué en sélection néerlandaise pour la Coupe du monde, il a finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure à l’aine.