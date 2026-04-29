Selon Fabrizio Romano, l’avenir de Nathan Aké est tracé

Nathan Aké devrait très probablement quitter Manchester City à l’issue de la saison. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, qui fait déjà le point sur sa chaîne YouTube, l’international néerlandais (58 sélections) aurait déjà une destination précise pour la saison prochaine.

Si le gaucher était encore un atout apprécié sous les ordres de Pep Guardiola ces dernières saisons, il ne entre désormais en jeu que sporadiquement à Manchester, avec moins de 1 500 minutes de jeu au compteur cette saison.

« L'AC Milan avait déjà envisagé de recruter le Néerlandais lors du dernier mercato », rappelle Romano, convaincu que le départ d'Aké est inévitable. « Il veut tout simplement plus de temps de jeu », assure l'expert des transferts.

« Aké n’est absolument pas satisfait de son temps de jeu cette saison, alors préparez-vous à un transfert cet été. C’est un joueur très intéressant pour de nombreux clubs, car il peut évoluer aussi bien au poste d’arrière gauche qu’en défense centrale gauche. »

« Il correspond donc parfaitement au profil recherché en Italie », ajoute l’expert, convaincu que l’avenir du Néerlandais se trouve en Serie A. « Même s’il a déjà reçu des offres de clubs de Premier League, il devrait opter pour l’Italie. »

Le mois dernier, le joueur avait confié au quotidien Algemeen Dagblad être prêt pour un nouveau défi. « Les jeunes émergent, c’est agréable à voir. Un sacre en Carabao Cup serait une belle façon de conclure », avait-il déclaré après la finale remportée 2-0.

L’AD en a conclu que « tout porte à croire qu’il ne reviendra pas à l’Etihad Stadium après cette saison ». Malgré tout, Aké peut se préparer pour la Coupe du monde : le défenseur est une valeur sûre de la sélection de Ronald Koeman.