Selon De Telegraaf, l’Ajax a finalisé sa première recrue : « C’est réglé, il arrive »

Selon Mike Verweij dans le podcast footballistique Kick-off du De Telegraaf, l’Ajax a finalisé son premier transfert estival avec l’arrivée du joueur marocain Fouad Zahouani.

« L’Ajax s’intéresse surtout aux très gros poissons », affirme Verweij. « Les petits poissons viendront bien et seront pêchés plus tard. Ça semble bien se présenter. Zahouani va arriver. Il rejoindra le Jong Ajax. »

« Jordi Cruijff cherche d’abord à attirer de très grands noms. La rumeur selon laquelle Daley Blind viendrait avec Míchel prend de plus en plus d’ampleur », poursuit Verweij.

« Le travail se poursuit : Cruijff enchaîne les journées de 8 h à 23 h. Rien n’est encore totalement acté, mais le club est pressé, car la reprise est fixée au 22 juin », conclut Verweij.

Ce latéral gauche de 20 ans, fraîchement couronné champion du monde avec le Maroc U20, a tapé dans l’œil des recruteurs ajacides lors de la compétition.

Il évolue actuellement à l’Union Touarga, treizième du championnat marocain, et est estimé à un million d’euros par Transfermarkt.