Sven Mijnans serait dans le viseur du grand club italien de l'AC Milan, selon une information publiée jeudi par Tuttosport. Cependant, le recruteur milanais ne se serait pas trouvé dans les tribunes pour l'observer lors de la finale de la Coupe, affirme Arnold Bruggink dans l'émission « Voetbalpraat » d'ESPN, qui dément ainsi cette rumeur.

« J’ai appris de source très fiable que le recruteur de l’AC Milan n’était pas dans les tribunes pour Mijnans », assure Bruggink en abordant les rumeurs de transfert concernant le vice-capitaine des Alkmaarders.

Interrogé sur la présence du recruteur, l’analyste avoue ne pas avoir de réponse : « Je ne sais pas encore pour qui », admet-il. « Ce recruteur réside simplement aux Pays-Bas. Il assiste tout bonnement à la finale de la Coupe car de nombreux bons joueurs y participent. Mais il n’était pas là pour Mijnans », conclut Bruggink.

Jeudi, à l’issue du match nul contre Go Ahead Eagles (0-0), Mijnans a d’ailleurs été directement interrogé sur l’intérêt supposé du club transalpin. « Pas très bien », a-t-il d’abord répondu lorsqu’on lui a demandé son niveau d’italien. « J’ai effectivement lu l’article. J’ai reçu beaucoup de messages. Mais tout cela attendra. Là, je suis déçu. J’aurais préféré partir pour Barcelone avec un bon sentiment », a-t-il ajouté, en référence au voyage du vainqueur de la Coupe.

Autour de la table de Voetbalpraat, les experts estiment néanmoins que Mijnans est prêt à franchir un palier, peut-être même au sein du championnat néerlandais. « Il pourrait être un excellent successeur de Joey Veerman », juge Kees Luijckx. « Tout ce que sait faire Joey Veerman, lui sait le faire aussi. »

Karim El Ahmadi, l’autre invité de la table, ne voit pas de comparaison évidente avec Veerman et estime qu’un départ vers la Serie A serait judicieux pour lui. « Je trouve que Mijnans se rapproche davantage du profil de Paul Wanner », analyse El Ahmadi. « J’aimerais le voir évoluer dans un club italien, je le vois parfaitement s’épanouir là-bas », conclut l’ancien milieu du Feyenoord.

Recruté au Sparta Rotterdam pour 2,5 millions d’euros lors du mercato hivernal 2023, ce milieu de terrain de 26 ans a déjà disputé 152 matchs sous les couleurs d’Alkmaar et voit sa valeur marchande estimée à 14 millions d’euros par Transfermarkt.