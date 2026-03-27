Sélection croate : « L'avenir de Modric ? Il sait déjà ce qu'il va faire »

Dans la nuit de jeudi à vendredi (heure italienne), la Croatie a affronté la Colombie à Orlando, en Floride, lors d'un match amical qu'elle a remporté 2-1. Le capitaine et joueur vedette Luka Modric a débuté sur le banc et n'est entré en jeu que dans les 10 dernières minutes du match : une bonne nouvelle pour le Milan, qui apprécie ce repos supplémentaire pour son champion. Il en ira probablement autrement lors du match amical de mardi contre le Brésil, où Modric ne pourra pas manquer à l'appel.





En attendant, le sélectionneur Zlatko Dalic chouchoute sa légende et, en conférence de presse, répond à une question sur l’avenir de Luka, laissant comme toujours toutes les portes ouvertes et soulignant surtout que quelle que soit sa décision, c’est lui qui la prendra, comme il l’a toujours fait et comme il en a le droit. Ses propos rapportés par nos confrères de Sportske Novosti.









Modrić disputera-t-il sa dernière Coupe du monde ? Continuera-t-il à jouer pour l'équipe nationale ?





« Luka sait mieux que quiconque ce qu’il va faire et comment il va continuer. C’est notre capitaine, notre guide et notre leader. On l’a souvent donné pour fini, mais il est unique et irremplaçable. J’espère qu’il nous aidera à réaliser encore une fois de grandes choses lors de la Coupe du monde. »



