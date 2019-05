Sélection - Aaron Wan-Bissaka rejette l'intérêt de la RD Congo : "Je suis heureux avec l'Angleterre"

Le jeune latéral droit de Crystal Palace (21 ans) a indiqué sa volonté de jouer pour les Three Lions alors que la fédération congolaise le courtisait.

Révélation de la saison en ducôté de , Aaron Wan-Bissaka suscite de nombreux intérets pour le mercato estival à venir. serait notamment intéressé. Le latéral droit est aussi courtisé au niveau international par ses origines congolaises.

La Fédération de la aimerait en effet que le joueur de 21 ans rejoigne sa sélection. Ce ne sera pas le cas puisque Wan-Bissaka, dans un entretien accordé au Standard Sport, a annoncé son intention d'évoluer sous les couleurs anglaises. "Je suis heureux de jouer avec l' et de représenter ce pays. C'est ce que je vais continuer à faire."

Forte concurrence chez les A

Actuellement dans la catégorie Espoirs, le joueur formé à Palace doit disputer l'Euro U21 cet été en . Pour l'instant, il n'a pas été retenu chez les A par Gareth Southgate puisque la concurrence est nombreuse à ce poste : Kyle Walker ( ), Trent Alexander-Arnold ( ) ou encore Kieran Trippier ( ).

Pour la suite, Aaron Wan-Bissaka ne veut pas se précipiter notamment sur un éventuel transfert cet été. "Mon objectif est simplement de continuer à jouer et à m'améliorer. En progressant, espérons-le, cela ne passera pas inaperçu et cela me donnera une chance, comme ce fut le cas avec l'équipe de Crystal Palace."